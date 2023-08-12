أحمد سعد وروبي يحققان 11 مليون مشاهدة بأغنية «يا ليالي»

حقق الثنائي أحمد سعد وروبي بأغنيتهما الجديدة «يا ليالي»، 11 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، بعد 3 أسابيع من طرحها، في أول تعاون بينهما.

أحمد سعد يروج لأغنية «يا ليالي»

روج الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، لأغنية «يا ليالي»، قبل طرحها بأيام، بنشر البوستر الدعائي الذي يجمعة بروبي معلقا: «جاهزين؟».

وجرى تصوير أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي، فيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي من كلمات فلبينو أحمد.

أغنية هلا يا مدلع

وطرح الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وموقع يوتيوب، أغنيته الجديدة «هلا بيك يا مدلع».

ونشر «سعد» الأغنية، وعلق عليها قائلا: «هلا بيك يا مدلع.. ادلل وادلع دلوقتي على يوتيوب».