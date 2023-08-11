خروج الدكتور أحمد عمر هاشم من العناية المركزة وخضوعه للعلاج الطبيعي

خرج الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هئية كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق من العناية المركزة بعد إجرائه لعملية جراحية ناجحة خلال الأيام الماضية، ويخضع الآن إلى جلسات علاج طبيعي في إحدى مستشفيات القاهرة فضلا عن إجرائه لبعض الفحوصات الطبيبة من أجل الاطمئنان عليه وذلك وفقا لما ذكره أحد أفراد أسرته والذي رفض ذكر اسمه.

خروج الدكتور أحمد عمر هاشم

وفي المقابل، قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية وأحد المقربين من أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، والذي أكد أنه كان في زيارته منذ دقائق قليلة، مطمئنا جمهوره مصر والعالم العربي على صحته: الدكتور أحمد عمر هاشم بخير الحمد لله خاصة بعد نحاح عمليته الجراحية، ولكنه مازال في المستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات.

وأضاف هندي في تصريحات لـ«الوطن» أن الدكتور هاشم انزعج خلال الأيام الماضية من شائعة وفاته التي أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا جمهوره بالدعاء له والخروج من المستشفى خلال الأيام الماضية.

حالة أحمد عمر هاشم الصحية

وتابع: «أنا لسه خارج من زيارة الدكتور أحمد عمر هاشم حاليا، وبطمن كل الناس إنه بخير ويخضع لبعض جلسات العلاج الطبيعي فقط، وكمان مأكد على أسرته إنه محدش يتكلم عدم الحديث عن حالته الصحية، خصوصا بعض شائعة وفاته الأخيرة».