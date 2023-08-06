ابن عم الدكتور أحمد عمر هاشم: خبر وفاته شائعة لا أساس لها من الصحة

نفى الدكتور محمد عمر هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق الشائعات المتداولة بشأن وفاة ابن عمه الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق.

هاشم: شائعة وفاة ابن عمي سخيفة

وقال «هاشم» في تصريحات لـ«الوطن» إن الدكتور أحمد عمر هاشم في المستشفى ويخضع لبعض الفحوصات الطبية، ولا صحة لشائعة وفاته التي اتنشرت خلال الساعات الماضية.

وتابع: «بقول للناس اللي بتنشر شائعات عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم حرام عليكم، لأن الكلمة أمانة ولا يجب على المسلم أن يكذب أبدا»، مطالبا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يروجها البعض من آن لآخر بخصوص وفاة ابن عمه.