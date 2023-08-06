القصة الكاملة لمرض الدكتور أحمد عمر هاشم.. يخضع لعملية جراحية غدًا 

لا يزال الحديث عن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر، مستمرا خاصة بعدما شائعة وفاته التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار حالة من الجدل والحزن بين محبيه عبر السوشيال ميديا.

نفي شائعات الوفاة

ونفى الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، شائعات الوفاة التي أطلقها رواد السوشيال ميديا، مؤكدا أن الدكتور أحمد عمر هاشم احتجز في أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة يوم السبت الماضي؛ وذلك لإجراء بعض الفحوصات اللازمة؛ لأنه سيخضع لعملية جراحية غدا.

ووصف رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، شائعات الوفاة التي أطلقها بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«السخيفة»، مؤكدا أن شائعة الوفاة هذه لم تكن الأولى وإنما حدثت قبل ذلك في العديد من المرات.

وطالب نائب رئيس جامعة الأسبق، محبي الدكتور أحمد عمر هاشم بالدعاء له لأنه سيخضع لعملية غدا، قائلا: «بطلب من كل محبي الدكتور أحمد عمر هاشم بالدعاء له، ويجب عليهم ألا يصدقون كل ما يتم نشره عبر السوشيال»، كما طالب رواد مواقع التواصل بتحري الصدق في نشر الأخبار والمعلومات التي تتعلق بجميع الأشخاص.

هندي: عملية الدكتور أحمد عمر هاشم ليست خطيرة

وفي المقابل، قال الدكتور عبد الغندي هندي، إنه كان في زيارة مساء أمس للدكتور أحمد عمر هاشم، وإنه بخير ولا صحة للشائعات التي روجها رواد مواقع التواصل مساء أمس.

وأضاف هندي في تصريحات لـ«الوطن»، أن العملية التي سيخضع لها الدكتور أحمد عمر هاشم ليست خطيرة كما يروج البعض، متابعًا: «إن شاء الله العملية مش خطيرة ولا حاجة، وادعوله ربنا يقومه بالسلامة».