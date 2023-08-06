الدكتور أحمد عمر هاشم يخضع لجراحة الثلاثاء.. وأقاربه: انزعج من شائعة وفاته

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هئية كبار العلماء، ورئيس جامعة الأسبق سيخضع لعملية يوم الثلاثاء المقبل.

أبو هاشم: أدعو محبي الدكتور أحمد عمر هاشم بالدعاء له

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق في تصريحات لـ«الوطن» أنه يطلب من محبي الدكتور أحمد عمر هاشم بالدعاء له قبل إجراء العملية، كما نفى الشائعات التي تداولها البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم خلال الساعات الماضية.

حجز أحمد عمر هاشم في المستشفى

وأوضح أن ابن عمه الدكتور أحمد عمر هاشم خضع لبعض الفحوصات الطبية أمس من أجل الاطمئنان على صحته: «الدكتور أحمد عمر هاشم اتحجز في المستشفى أمس من أجل إجراء بعض الفحوصات، وأقول لمروجي إشاعات وفاته حرام عليكم لأن الكلمة أمانة».

وفي السياق ذاته، نفى المستشار إسلام هاشم إبن شقيق أحمد عمر هاشم ما تردد حول وفاته سائلا الدعاء له بالسلامة، مؤكدا أنه بخير وبصحة جيدة.

وأشار خلال حديثه لـ«الوطن» أن عمه كان يستعد لإجراء عملية جراحية داخل أحد مستشفيات القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، وتلقى اتصالات عديدة من محبيه للاطمئنان عليه في وقت متأخر من الليل، وفوجئ بالخبر الذي أحزنه كثيرا وأثر سلبا على معنوياته مندهشا من الخبر الذي تم تداوله بشأن وفاته.

وشدد ابن شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم على أن عمه طلب منه أن ينفي خبر وفاته في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية.