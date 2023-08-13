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نهى فكري تختتم حفلها بالعلمين بغناء «البنت الشلبية» لفيروز

كتب:

محمود الرفاعي
تصوير:

محمود صبري
12:31 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
نهى فكري

نهى فكري

اختتمت الفنانة نهى فكرى حفلها على مسرح الشارع ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقام بمدينة العلمين الجديدة على نغمات أغنية «البنت الشلبية» للفنانة فيروز.

كانت نهى فكري قدمت خلال حفلها وصلتين غنائيتين قدمت فيهما أكثر من 15 أغنية مصرية وأجنبية من بينها أغنيات للفنان عبدالحليم حافظ، وأكثر من أغنية لفيروز، كما قدمت أغنية «زوروني كل سنة مرة» وأغنية أسمهان الشهيرة «يا حبيبي تعالى الحقني».

عمر خيرت وكارول سماحة نجوم حفلات العلمين

يذكر أن فعاليات الأسبوع الجاري من فعاليات مهرجان العلمين أقيم بها عدد كبير من الحفلات الغنائية الساحرة من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت كما نظم المهرجان حفلا للفنانة كارول سماحة والفنان بهاء سلطان وفاشون شو عالمي للمصمم الفلبيني مايكل سينكو الذى أحياه غنائيا الفنان اللبناني رامي عياش.

تفاصيل حفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين

ويشهد الأسبوع السادس من المهرجان تنظيم عدد من الحفلات الغنائية من بينها حفل للفنان حكيم وحفل للفنان محمد محسن وآخر للفنانة أنغام وتصوير حلقة برنامج معكم منى الشاذلي.

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بث مباشر.. حفل نهى فكري على مسرح الشارع ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة
بقلم محمود الرفاعي