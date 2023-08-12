نهى فكري تشدو للعندليب وماجدة الرومي في حفلها بمهرجان العلمين

صعدت الفنانة نهى فكري، منذ قليل، إلى مسرح الشارع، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، المقام بمدينة العلمين الجديدة، على أنغما أغنية ماجدة الرومي «العالم إلنا».

واستكملت نهى، حفلها بتقديم أغنية للفنان عبدالحليم حافظ وهي «أهواك» وأتبعتها بتقديم شكر للجماهير المتواجدة التي تفاعلت معها.

وواصلت نهى فكري، وصلتها بتقديم أغنية أسمهان الشهيرة «يا حبيبي تعالى إلحقني».

الموسيقار عمر خيرت يتألق في حفله بمهرجان العلمين

جدير بالذكر أن الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة، من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة إلى حفل كبير للفنان بهاء سلطان، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو، الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش، الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش، المشاركة في «الفاشن شو».

أنغام وحكيم يحييان الأسبوع السادس من مهرجان العلمين

وتحيي المطربة الكبيرة أنغام حفلا غنائيا في الأسبوع السادس من المهرجان، وذلك بمشاركة النجم حكيم، بالإضافة إلى تصوير الإعلامية منى الشاذلي لحلقة من برنامجها «معكم» في العلمين الجديدة.