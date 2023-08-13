نشوب حريق في عقار غرب الإسكندرية وإجلاء السكان

أخلى حي غرب الإسكندرية عقارًا مكونًا من 4 طوابق إثر نشوب حريق بسبب ماس كهربائي في العقار رقم 4 الكائن بشارع السباعي كوم الشقافة، في منطقة كرموز بحي غرب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة كرموز وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

تضرر 4 أسر

كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بإدارة غرب الاجتماعية إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر، وتبين أنّ الحريق ناتج عن حدوث ماس كهربائي أدى لحريق في 3 طوابق، ما أدى إلى تصدع في العقار وأسفر الحادث عن تضرر عدد 4 أسر.

مساعدات عينية للأسر المتضررة

وأخلي العقار بناء على تعليمات حي غرب لما يمثله من خطورة على حياة السكان، وأجرت التضامن الاجتماعي أبحاثًا اجتماعية للأسر المتضررة، وجارٍ استيفاء المستندات لصرف التعويضات، كما وزّعت وجبات فورية على المتضررين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.