سقوط أجزاء من عقار بحي الجمرك في الإسكندرية دون إصابات 

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا من الأهالي يفيد سقوط أجزاء معلقة من بالعقار رقم 2ص / 4 ت زاوية جميعي، وتوجهت على الفور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إلى موقع الحدث، وجرى الاطمئنان على المواطنين.

سقوط أجزاء من عقار

وأضافت رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن» أن فريق إدارة المشروعات وإشغال الطريق أكدوا أن العقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم، وجار رفع مخلفات الأتربة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت أن الحي مستمر في شن حملات دورية لمتابعة جميع العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ اللازم حيال الأمر.