سقوط أجزاء من عقار بحي الجمرك في الإسكندرية دون إصابات
كتب:
خالد غنيم
02:39 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
سقوط أجزاء معلقة بعقار بالجمرك
تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا من الأهالي يفيد سقوط أجزاء معلقة من بالعقار رقم 2ص / 4 ت زاوية جميعي، وتوجهت على الفور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إلى موقع الحدث، وجرى الاطمئنان على المواطنين.
سقوط أجزاء من عقار
وأضافت رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن» أن فريق إدارة المشروعات وإشغال الطريق أكدوا أن العقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم، وجار رفع مخلفات الأتربة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت أن الحي مستمر في شن حملات دورية لمتابعة جميع العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ اللازم حيال الأمر.