إزالة عقار مخالف وضبط حالات هدم وتجريف بحي العامرية في الإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول إنه بناءاً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جرى تكثيف الحملات لفرض الانضباط بالشوارع وأسفرت عن ضبط حالات بناء بدون ترخيص وتجريف أراضي وهدم بدون ترخيص.

رصد 3 حالات ‏

‏وأوضح رئيس حي العامرية أول أن الحملة ضبطت 3 حالات بناء وهدم وتجريف بدون ترخيص بنطاق الحي وتم إيقاف الأعمال للحالات الثلاث والتحفظ على بطاقات الرقم القومي للمخالفين، والتحفظ على لودر من حالة التجريف وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأضاف «موسى»، أن الحملة استأنفت أعمالها بمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق الحي ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي، كما تم المرور على شوارع الحي للتأكد من عدم وجود إشغالات طرق ولن تتوقف حملات الحي لفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون.