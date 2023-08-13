شروط ومواصفات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في القاهرة الجديدة

كشفت كراسة شروط ،أصدرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن حجز حوالي 400 شقة اسكان اجتماعي، جديدة بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، عن أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين والراغبين في حجز هذه الشقق.

أسبقية الحجز أولوية للحاجزين في الشقق

وأكدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كراسة الشروط الصادرة عنها، أن الأولوية في حجز هذه الشقق سيكون بأسبقية الحجز، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

شروط ومواصفات شقق الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الجديدة

« الوطن » تستعرض في التقرير التالي أهم الشروط التي تضمنتها كراسة شروط وزارة الإسكان، والتي يجب توافرها في الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، بالقاهرة الجديدة، على النحو التالي :

- أن يكون الشخص المتقدم للحجز مصري الجنسية.

- أن يكون عمره تجاوز 21 عاما، أي له أحقية التصرف.

- ألا يكون سبق للمتقدم أو لأحد من أسرته الاستفادة من مشروعات سابقة من الإسكان.

- حال مخالفة الشروط من قبل المتقدم يلغى الحجز.

- ينتهي الحجز في مرحلته الأولى بعد الساعة 12 منتصف ليل 22 أغسطس.

مواضفات الشقق

- الشقق كاملة التشطيب

- 16 عمارة سكنية تضم 400 شقة إسكان اجتماعي اقتصادي.

- كل عمارة مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي + 5 متكرر.

- كل دور به 4 شقق.

- العمارة بها 24 شقة.

- مساحة الشقق تتراوم من 130 إلى 150 مترا.

- الشقق للاستخدام السكني فقط.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال التعاون والتنسيق بين وزارةا الإسكان والمجتمعات العمرانية وبنك الإسكان والتعمير.