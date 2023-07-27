محافظ سوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الإسكان الاجتماعي المتوقفة

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تعليمات بحصر مشروعات الإسكان الاجتماعي المتوقفة التي لم تسلم لأصحابها، بينها مشروع الـ7 عمارات بحي الكوثر، والوقوف على أسباب تعثر العمل بها ومعوقاته والعمل على حلها خلال أقرب وقت.

ودرس المهندس علي محمد بهنس رئيس حي الكوثر، المشروعات وتابعها، وأولها «الـ7 عمارات» المتوقف، ضمن مشروعات المرحلة الخامسة للإسكان الاجتماعي بسوهاج، إذ جرى إنشاء 7 عمارات بمساحة 90 مترا للوحدة السكنية، وكان من المنتظر تسليم المشروع خلال الفترة الماضية قبل نهاية 2022 ولكن لم يتم إنجازه.

وجرى طرح الوحدات السكنية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي للمواطنين، وتم حجزها لتسليمها كاملة التشطيب.

تحديد احتياجات مشروع الـ7 عمارات

وقال رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، فى بيان للوحدة، إن عمارات المرحلة الخامسة خلف الإسعاف بها العديد من المعوقات، مثل عدم انتهاء شبكة الصرف الصحي والتشطيبات الداخلية، المتمثلة في تركيب النوافذ والأبواب، والوجه الأخير من الدهانات عقب تركيب الأخشاب.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أنه جارى العمل بالموقع حاليًا بكفاءة، وجارِ الانتهاء من تشطيب العمارات بالداخل، وتوصيلها بالصرف الصحي وشبكة المياه الخارجية للموقع، لسرعة تسليم العمارات لحاجزيها خلال الفترة المقبلة قبل نهاية العام.

حصر المشروعات المتوقفة

وكان قد تم حصر المشروعات المتوقفة خلال السنوات الماضية بمراكز سوهاج المختلفة من طما شمالا حتى البلينا جنوبا باجتماع المحافظة، لوضع خطة زمنية لإنجازها وتسليمها خلال العام الحالي.