إيمان الحصري: العالم يهتم بالدواء الجديد لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

كشفت الإعلامية إيمان الحصري عن موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء «عن طريق الفم» مخصص لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، مشيرة إلى إصابة الكثير من السيدات ودخولهن في حالة من اكتئاب ما بعد الولادة بسبب تخوفات من المستقبل المجهول خاصة للولادة الأولى.

الحصري: قلق واحباط تصاب به بعض السيدات بعد الولادة

وأضافت خلال تقديمها إحدى فقرات برنامج «مساء dmc» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أعراض مثل القلق والاكتئاب وإحباطات بسبب تغيرات عاطفية وهرمونية تصاب بها المرأة عقب الولادة، وفي بعض الحالات يتسبب هذا الشعور في إطفاء البهجة لدى أولئك السيدات.

دواء جديد يعالج اكتئاب ما بعد الولادة

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري، أنَّ الدواء الجديد متخصص لهذا النوع من الاكتئاب ليس له تأثيرات وبالتالي لاقى اهتماما وصدى واسعا في عدد من الصحف والمواقع الأجنبية مثل «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»، قائلة: «في تغطية الخبر ذكرت الصحف أن هناك إحصائيات أن من بين 7 سيدات بالولايات المتحدة الأمريكية هناك سيدة تصاب باكتئاب ما بعد الولادة والدواء مفيد لعدد من الحالات قد يصل بها الأمر إلى محاولة إيذاء نفسها أو وليدها».