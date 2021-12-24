«الدواء» تحذر من تناول أدوية الاكتئاب دون الذهاب للطبيب

وجَّهت هيئة الدواء المصرية، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، مجموعة من النصائح للمواطنين من أجل التخلص من الاكتئاب، خاصة في فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه مرض عادي ولا توجد أي مخاطر له، ويمكن الشفاء منه في حال الالتزام بالأدوية وبروتوكول العلاج المخصص.

أوضحت هيئة الدواء، أن الاكتئاب عبارة عن شعور مزاجي يسبب شعورا بالحزن وفقدان الاهتمام، وينعكس تأثيره على السلوك والتفكير والشعور، ويؤدي لمجموعة مشاكل نفسية وجسدية مثل صعوبة التعامل مع الآخرين أو عدم القدرة على القيام بأي أنشطة بها جهد مبذول التي تمارس طوال اليوم.

ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لتجنب تدهور الحالة الصحية

وكشفت هيئة الدواء عن أعراض الاكتئاب والتي تمثلت في «الشعور باليأس، نوبات غضب، اضطرابات نوم، الإحباط من الأمور البسيطة، فقدان أو زيادة الوزن، القلق، الإرهاق»، مشيرة إلى أنه يمكن الحماية من الاكتئاب من خلال التحكم في الضغط النفسي قدر المستطاع، الحصول على المساعدة من الآخرين، بالإضافة إلى الذهاب إلى الطبيب المختص لتجنب تدهور الحالة الصحية والنفسية.

يجب التوقف عن استخدام مضادات الاكتئاب

وأكدت هيئة الدواء، أن الأدوية قد تستغرق عدة أسابيع للوصول للمفعول الدوائي والتخلص من بعد أعراض الاكتئاب التي يعاني منها الأشخاص حتى يتأقلم الجسم مع مفعول هذه الأدوية، محذرة من خطورة استخدام مضادات الاكتئاب ويجب التوقف عنها بصورة مباشرة ويفضل الذهاب للطبيب.

وأشارت الهيئة إلى أن الاكتئاب ليس مجرد حالة مزاجية أو نقطة ضعف ويمكن الخروج منه بصورة سهلة من خلال الالتزام بكل الخطوات التي يضعها الطبيب عند شعور الأشخاص بوجود أي أعراض تشير إلى الاكتئاب، مؤكدة أن العلاج والتأهيل النفسي أحد الحلول الرئيسية للتخلص من الاكتئاب.