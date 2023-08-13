رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أغنية «رياح الحياة» لحمزة نمرة تقترب من 5 ملايين مشاهدة

كتب:

ياسمين محمود
02:18 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

أقترب الفنان حمزة نمرة من تحقيق 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، بأغنية «رياح الحياة» والتي طرحها منذ 10 أيام وتصدرت قوائم محركات البحث.

أغنية «رياح الحياة» لحمزة نمرة

أغنية «رياح الحياة»، لحمزة نمرة  واحدة من أغاني ألبوم «رايق» الذي يعود به حمزة نمرة في موسم صيف 2023، ويضم 13 أغنية، طرح منها حتى الآن 4 أغنيات وهي بخلاف «رياح الحياة»، رايق، غروب، إسكندرية.

أغنية رايق لحمزة نمرة

كما حققت أغنية «رايق»، وهي أول أغاني الألبوم الذي يحمل نفس الاسم 4 ملايين مشاهدة، وحققت أغنية إسكندرية ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة، أما أغنية غروب مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب.

اقرأ المزيد:

حمزة نمرة يطرح أغنيته الجديدة «لعله خير» على يوتيوب (فيديو)

حمزة نمرة يطيح بـ أحمد سعد من صدارة الأكثر استماعا

اغنية «رياح الحياة» لـ حمزة نمرة تحقق مليونا و100 ألف مشاهدة في 48 ساعة

حمزة نمرة يتصدر تريند «يوتيوب» بأغنية «رياح الحياة».. حققت 700 ألف مشاهدة
بقلم ياسمين محمود