أغنية «رياح الحياة» لحمزة نمرة تقترب من 5 ملايين مشاهدة

أقترب الفنان حمزة نمرة من تحقيق 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، بأغنية «رياح الحياة» والتي طرحها منذ 10 أيام وتصدرت قوائم محركات البحث.

أغنية «رياح الحياة» لحمزة نمرة

أغنية «رياح الحياة»، لحمزة نمرة واحدة من أغاني ألبوم «رايق» الذي يعود به حمزة نمرة في موسم صيف 2023، ويضم 13 أغنية، طرح منها حتى الآن 4 أغنيات وهي بخلاف «رياح الحياة»، رايق، غروب، إسكندرية.

أغنية رايق لحمزة نمرة

كما حققت أغنية «رايق»، وهي أول أغاني الألبوم الذي يحمل نفس الاسم 4 ملايين مشاهدة، وحققت أغنية إسكندرية ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة، أما أغنية غروب مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب.