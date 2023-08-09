رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حمزة نمرة يطرح أغنيته الجديدة «لعله خير» على يوتيوب (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
10:23 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
حمزة نمرة

حمزة نمرة

أعلن الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «لعله خير».

ونشر حمزة نمرة الأغنية، وعلّق عليها قائلا: «اسمعوا واتفرجوا على اغنية (لعله خير) دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

ألبوم «رايق» لـ حمزة نمرة

وبدأ «نمرة» منذ أيام في طرح أغاني ألبومه الجديد «رايق» تباعا، والذي يعد أحد أطول ألبوماته الموسيقية، إذ يضم 13 أغنية، من بينها «مرايات» و«رياح الحياة» و«غروب» و«الإسكندرية»، بجانب كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي.

اقرأ المزيد:

حمزة نمرة يطيح بـ أحمد سعد من صدارة الأكثر استماعا

اغنية «رياح الحياة» لـ حمزة نمرة تحقق مليونا و100 ألف مشاهدة في 48 ساعة

حمزة نمرة يتصدر تريند «يوتيوب» بأغنية «رياح الحياة».. حققت 700 ألف مشاهدة

كلمات أغنية رياح الحياة للفنان حمزة نمرة.. ألف شكر للي باع
بقلم ياسمين محمود