حمزة نمرة يطرح أغنيته الجديدة «لعله خير» على يوتيوب (فيديو)

أعلن الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيته الجديدة «لعله خير».

ونشر حمزة نمرة الأغنية، وعلّق عليها قائلا: «اسمعوا واتفرجوا على اغنية (لعله خير) دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

ألبوم «رايق» لـ حمزة نمرة

وبدأ «نمرة» منذ أيام في طرح أغاني ألبومه الجديد «رايق» تباعا، والذي يعد أحد أطول ألبوماته الموسيقية، إذ يضم 13 أغنية، من بينها «مرايات» و«رياح الحياة» و«غروب» و«الإسكندرية»، بجانب كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي.