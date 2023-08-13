تعيينات شركة الكهرباء.. نوعية الوظائف المطلوبة 2023

كشفت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة للكهرباء عن حاجتها لشغل بعض الوظائف القيادية وفقا للإعلانات إرقام 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 لسنة 2023 بالدرجة العالية ذات الرابط المالي 1680 ومن الفئة القيادية بدرجة مدير عام ذات الرابط المالي 1500 وفقًا لاحتياجات الشركة.

نوعية الوظائف المطلوبة لشركة الكهرباء 2023

وأعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في الإعلانات نوعية الوظائف القيادية المطلوبة، وهي كالتالي:

- رئيس قطاع التدريب بالمركز الرئيسى للشركة فى أسوان

- مؤهل عالي هندسي مناسب، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل 16 سنةوقضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها واجتياز التدريب الذى تتيحة الشركة، وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه واجتاز الاختبارات أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية المركزية وكبار المشتركين بالمركز الرئيسى للشركة بأسوان

- رئيس قطاع الشئون التجارية المركزية وكبار المشتركين بالمركز الرئيسى للشركة بأسوان،

- الحصول على مؤهل عالي تجارى مناسب

- خبرة في مجال العمل مدة لا تقل 16 سنة

- وقضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها

- اجتيازالتدريب الذى تتيحه الشركة وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه

-اجتياز الاختبارات أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية وسط قطاعى «الأقصر – قنا»

رئيس قطاع الشئون التجارية وسط قطاعي «الأقصر – قنا»

- مؤهل عالي تجارى مناسب

- خبرة في مجال العمل مدة لا تقل 16 سنة،

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها

-اجتياز التدريب الذى تتيحة الشركة

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه

- اجتياز الاختبارات أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بالمركز الرئيسى للشركة بأسوان

- مدير عام الإدارة العامة للإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بالمركز الرئيسى للشركة بأسوان

- الحصول على مؤهل عالي تجارىمناسب

- وخبرة فى مجال العمل مدة لا تقل 15 سنة

- قضاء مدة سنتين في وظائف الدرجة الاولى أو يشغل درجة نظيرة للدرجة المتقدم اليها

- اجتيازالتدريب الذى تتيحة الشركة

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه،

- اجتياز الاختبارات أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام المتابعة التجارية المركز الرئيسى

- مدير عام المتابعة التجارية المركز الرئيسى

- مؤهل عالي تجارى مناسب وخبرة فى مجال العمل مدة لا تقل 15 سنة.

-قضاء مدة سنتين فيوظائف الدرجة الأولى أو يشغل درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها

- اجتياز التدريب الذى تتيحة الشركة وقدرة فائقة على القيادة والتوجيه

- اجتيازالاختبارات أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام العقود والمشتريات المركز الرئيسى

-مدير عام العقود والمشتريات المركز الرئيسى

- مؤهل عالي هندسى ومؤهل تجارى عالى مناسب

- خبرة فى مجال العمل مدة لا تقل 15 سنة،

- قضاء مدة سنتين في وظائف الدرجة الأولى أو يشغل درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها

-اجتياز التدريب الذى تتيحه الشركة وقدرة فائقة على القيادةوالتوجيه

- اجتياز الاختبارات أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية بالمركز الرئيسى فى أسوان

- مدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية بالمركز الرئيسى فى أسوان

- مؤهل هندسي مدني / عمارة

- خبرة في مجال العمل مدة لا تقل15 سنة

- قضاء مدة سنتين في وظائف الدرجة الأولى أو يشغل درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها

- اجتياز التدريب الذى تتيحة الشركة

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه

- اجتياز الاختبارات أمام لجنة اختيار القيادات بالشركة