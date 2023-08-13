وزير الرياضة يؤكد اهتمام الدولة بتمكين الشباب لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الأمر.

جاء ذلك خلال لقائه بصنّاع القرار من الشباب، مساء أمس، في احتفالات برنامج دورنا Y-LEAD ووزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للشباب بعنوان اللقاء التشاركي لتطوير مهارات الشباب؛ لتنمية مستدامة في قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبي قير.

وزير الشباب يشيد بتطوير وتأهيل الشباب لسوق العمل

وشدد وزير الشباب على أهمية الأنشطة التي يُقدمها المجتمع المدني لتطوير مهارات الشباب على المستويات المختلفة، مشيدا بالدور الذي يلعبه برنامج دورنا Y-LEAD لتطوير وتأهيل الشباب لسوق العمل، موجّهًا بتعميم مكونات برنامج دورنا في مراكز الشباب بالتعاون مع الوزارة خاصة إعداد الشباب للمشاركة في العمل العام، ونادي المناظرات والمبادرات المجتمعية المختلفة؛ ليستفيد أكبر عدد من الشباب من مثل هذه الجهود التي يقدمها البرنامج.

وزير الشباب: الدولة تهتم بمشاركة الشباب

وأشار إلى أنّ الشباب طاقة كبيرة ومتجددة ودورنا هو الاشتراك معهم في العطاء، حيث تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.