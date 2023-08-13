حازم عطية: الإخوان حرقوا مبنى محافظة الفيوم وضربوا علينا نار يوم الفض

كشف الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، تفاصيل ما حدث يوم فض الاعتصام واعتداءات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

عطية: لاقيت حد بيقول سيارة المحافظ بتحترق

وقال عطية خلال حواره لبرنامج« الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: «بعدما ركبت المدرعة لاقيت شخص يقول سيارة المحافظ تحترق، فالسائق جري على السيارة خلف مبنى المحافظة وبعدها أخذ طلقة في ذراعه» .

وأضاف: «ركبنا المدرعة وكنا حوالي حاجة وعشرين شخص والمدرعة كانت تتسع لثمانية أفراد فقط، وببص من فتحات المدرعة لاقيت ناس بيجروا ورانا ومعاهم بندقيات آلي، وكنا سامعين الرصاص مثل المطر فوق المدرعة.

الإخوان حرقوا مبنى محافظة الفيوم يوم فض الاعتصام

وتابع: «نمنا هذا اليوم في استاد الفيوم، وسمعنا وقتها أن فيلا المحافظ أيضًا حُرقت.. ذهبنا في اليوم التالي إلى لتفقد فيلا المحافظ ووجدنا لافتات وعبارات مكتوبة على الجدران من قبل عناصر الجماعة الإرهابية مثل يسقط حازم وحازم عميل وعبارات من هذا النوع».