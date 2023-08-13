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«أوقاف الإسكندرية» تعلن انطلاق مسابقة النابغين في علم الفرائض

كتب:

خالد غنيم
10:59 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
الشيخ سلامة عبد الرازق

الشيخ سلامة عبد الرازق

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، لـ«الوطن»، عقد الاختبار الأولي بمديرية أوقاف الإسكندرية للمتقدمين لمسابقة النابغين في علم الفرائض «المواريث» من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأئمة والواعظات والمعلمين والمعلمات.

تأتي هذه المسابقة في ظل السياسية التي تتبعها وزارة الأوقاف في خلق روح من التنافس بين الجميع ما يسهم في مزيدٍ من رفع الوعي الثقافي والمعرفي إذ يحرص المشاركون في المسابقة على البحث والاستذكار.

20 مشاركا في المسابقة 

 وأضاف وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية أنه يجب على المتسابقين الذين أعلنت أسماؤهم ضرورة إحضار صورة شخصية وصورة المؤهل، وصورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع، ويجب أن تنطبق على المتسابق شروط الإعلان، فإذا انطبقت الشروط على 20 متسابقا سيتم إجراء الاختبار لهم اليوم على أن ترسل نتيجة الاختبار إلى مكتب مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

أسماء المتسابقين 

وأوضح الشيخ سلامة عبد الرازق أن شروط المسابقة انطبقت على 20 من المتقدمين وأسماؤهم هي.

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