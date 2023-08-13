5 احداث دولية.. أهمها الإطاحة بقيادي داعشي في العراق

شهد عدد من الدول بينها بلدان عربيان، خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، كان من أهمها، إطاحة السلطات العراقية بقيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال البلاد.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في «محافظة كركوك» شمال البلاد، الإطاحة بمسؤول تصفيح وتفخيخ السيارات في تنظيم «داعش» الإرهابي، مشيرة في بيان، إلى أن عملية الإطاحة بالعنصر الإرهابي جرت بالتنسيق مع قيادة «عمليات كركوك»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

القبض على 4 إرهابيين خطرين في عدة مناطق بالعراق

من جانبها، أشارت وزارة الدفاع العراقية في بيان، نشرتها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إلقاء الاستخبارات العسكرية، القبض على 4 إرهابيين خطرين في: «بغداد، الأنبار، نينوى، صلاح الدين» في عمليات منفصلة استهدفت العناصر الإرهابية الهاربة.

هجوم لـ«النصرة» على ريف اللاذقية

وفي سوريا، لقى جنديين سوريين مصرعهما خلال التصدي لهجوم شنه حوالي 10 عناصر من «جبهة النصرة» الإرهابية بقذائف الهاون والمدفعية، على مواقع للجيش في قرية «حاكور التحتاني» بريف محافظة اللاذقية الواقعة شمال غرب البلاد، وفقا لما أعلنه نائب رئيس مركز «المصالحة الروسي» فاديم كوليت، خلال مؤتمر صحفي.

كما أعلن كوليت، خرق «التحالف الدولي» ضد تنظيم«داعش» الإرهابي، بقيادة «واشنطن»، خرق بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي أفغانستان، قال المستشار بوزارة التعليم العالي مولفي عبد الجبار، إن الجامعات على استعداد لإعادة قبول تسجيل الطالبات، مضيفا أن الكلمة الفصل حول الموعد تعود لزعيم «طالبان» أخوند زاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي تركيا، أعلنت مؤسسة «الصناعات الدفاعية» التركية، عن نجاح اختبار صاروخ أبحاث فضائي في منطقة «إينه أدا» بولاية قرقلار أقصى شمال غرب البلاد تم تطويره بواسطة شركة «روكيتسان» التركية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الإكوادور، الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، قررت حركة «ستروي» تقديم أندريا جونزاليس نادر كمرشحة لخوض الانتخابات الرئاسية خلفاً لـ فيرناندو فيلافيسينسيو الذي اغتيل مؤخرا.

وقتل مجهولون فيلافيسينسيو، في وقت سابق، بعد خروجه من اجتماع قبل الانتخابات، فيما اعتقلت السلطات الإكوادورية، 6 من المشتبه بتورطهم في الجريمة.

وكانت السلطات في الإكوادور، أعلنت عقب حادث اغتيال المرشح الرئاسي فيرناندو فيلافيسينسيو، حالة الطوارئ لمدة شهرين اثنيين.