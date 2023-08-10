لحظة اغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور وسط أنصاره أثناء مهرجان انتخابي (فيديو)

أعلنت السلطات في دولة الإكوادور، الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، حالة الطوارئ في البلاد، عقب اغتيال أحد أهم المرشحين في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر إجراؤها قريباً، حيث أطلق مجهولون النار عليه بينما كان وسط أنصاره، أثناء مهرجان انتخابي بالعاصمة كيتو.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة الهجوم المسلح على المرشح للانتخابات الرئاسية في الإكوادور، فرناندو فيلافيسينسيو، مما أسفر عن سقوطه قتيلاً بين حشد من أنصاره.

حزن في الإكوادور بعد اغتيال مرشح رئاسي

وأوضحت الحكومة الإكوادورية، بحسب فضائية «الحرة» الأمريكية، أن الانتخابات الرئاسية في البلاد، من المقرر إجراؤها في 20 أغسطس الجاري، ولكن واقعة الاغتيال هزت البلاد وتسببت في نشر حالة حزن واسعة فيها.

بدوره علق الرئيس الإكوادوري، جييرمو لاسو، على الحادث، موضحاً أن المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، والذي أظهرت استطلاعات الرأي في البلاد تقدمه بين باقي المنافسين، معبرًا عن أسفه لقتله بالرصاص أثناء تجمع انتخابي في العاصمة كيتو.

المرشح الرئاسي تلقى تهديدات بالقتل

وكان فرناندو فيلافيسينسيو، البالغ من العمر 59 سنة، يعمل صحفياً، وهو واحد من بين 8 مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 20 أغسطس الجاري، وقُتل أثناء مغادرته صالة رياضية شمال العاصمة كيتو، بعد اجتماع انتخابي، وأسفر الهجوم عن إصابة 9 أشخاص، بينهم مرشح للجمعية، وشرطيان، بينما قتل أحد المهاجمين.

جاء اغتيال المرشح الرئاسي في الإكوادور بعد تلقيه تهديدات من قبل زعيم إحدى العصابات الإجرامية لتهريب وتجارة المخدرات، يتواجد في السجن حالياً، حيث وجّه له تهديدات عبر موقع التغريدات القصيرة «إكس»، «تويتر».