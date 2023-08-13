مؤشرات تنسيق كلية السياحة والفنادق 2023.. تبدأ من 246 درجة

تعد كليات السياحة والفنادق من أهم الكليات في الجامعات المصرية الحكومية التي تؤهل الطلاب سريعًا لسوق العمل فور تخرجهم بل إن بعضهم يعملون في أثناء الدراسة في الفنادق والأماكن السياحية المختلفة، الأمر الذي يوفر مرتبات كبيرة في المجال السياحي التي تكون أحيانا بالدولار والعملات الأجنبية خاصة مع الاهتمام الكبير التي توليه الدولة المصرية لجذب وزيادة معدلات السياحة، ما يجعل هذه الكليات في بؤرة اهتمامات طلاب الثانوية العامة في تنسيق الكليات 2023.

مؤشرات تنسيق كليات السياحة والفنادق 2023 بالجامعات

ويهتم طلاب الثانوية العامة بمعرفة مؤشرات تنسيق كلية السياحة والفنادق 2023 والمنتشرة في عدد من الجامعات على مستوى المحافظات، وجاء تنسيقها العام الماضي على النحو التالي:

كلية سياحة وفنادق جامعة الإسكندرية 285 درجة.

كلية سياحة وفنادق جامعة المنصورة 267 درجة.

كلية سياحة وفنادق جامعة الأقصر 246 درجة.

كلية سياحة وفنادق جامعة مطروح 246 درجة.

كلية سياحة وفنادق جامعة بني سويف 246 درجة.

كلية سياحة وفنادق جامعة حلوان 260 درجة.

كلية سياحة وفنادق جامعة الفيوم 248 درجة.

كلية سياحة وفنادق جامعة السادات 246 درجة.

كلية سياحة وفنادق جامعة المنيا 246 درجة.

كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس 251 درجة.

أقسام كلية السياحة والفنادق 2023

وتضم كلية السياحة والفنادق 3 أقسام وهي، قسم الإرشاد السياحي والتي يدرس فيها الطالب تاريخ مصر وآثارها وحضارتها، واللغة المصرية القديمة، وتاريخ مصر الحديث والمعاصر ومعالمها الحديثة، وقسم الدراسات السياحية، ويدرس فيه الطالب التسويق السياحي، والتخطيط السياحي، والضيافة، وقسم الدراسات الفندقية، والذي يدرس فيه الطالب، المحاسبة الفندقية، والتسويق الفندقي، وإدارة الأزمات، وإدارة المؤتمرات والحفلات، وخدمات المطاعم، وخدمة وصيانة الفنادق.