شروط التقديم في كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة.. تضم 4 أقسام

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة من أبناء محافظة الدقهلية، عن معلومات عن كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، وموعد التقديم والأوراق المطلوبة للالتحاق بها، تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى أمس السبت.

شروط التقديم في كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

وتقع كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة خارج الحرم الجامعي، في نهاية شارع الجلاء امتداد شارع أحمد ماهر، وتشمل الشروط اللازمة للتقديم ما يلي:

1- الحصول على الثانوية العامة شعبة أدبي أو علمي.

2- يجوز قبول خريجي الدبلومات الفنية وخريجي معاهد السياحة والفنادق، ولكن بنسبة محددة لا تزيد عن 10%، ولا يتم قبولهم بقسم الإرشاد السياحي.

3- الحصول على 70% على الأقل في اللغة الأجنبية الأولى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

4- اجتياز المقابلة الشخصية أو اختبار القدرات التي تقوم بها الكلية بعد التقديم، ويتكون من 3 لجان « شخصية ومظهر، معلومات عامة، لغات».

5- الحصول على ما فوق 86% أدبي، أو 89% علمي على الأقل، وذلك وفقا لتنسيق السنوات السابقة.

أقسام كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

ووفقا للموقع الرسمي لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، فإنها تضم الأقسام التالية:

1- قسم الدراسات الفندقية، ويتعلم فيه الطالب جميع المقررات الدراسية الخاصة بالأغذية والمشروبات وإدارة الفنادق والقرى السياحية والمطاعم، ويجب على الخريج اتقان اللغة الإنجليزية.

2- قسم الدراسات السياحية، وهو قسم متعدد المعارف والعلوم ذات الصلة بالسياحة، مثل إدارة شركات السياحة ومكاتب الطيران والفنادق والتسويق والعلاقات العامة والاقتصاد والمحاسبة السياحية، ويؤهل الخريج للعمل في أماكن متعددة، ويجب أن يتقن اللغات والحاسب الألي.

3- قسم الإرشاد السياحي، يقوم فيه الطالب بدراسة التاريخ والآثار المصرية واليونانية والإسلامية والرومانية والقبطية وكذلك اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية ودراسة لغتين أجنبيتين، ويحصل الطالب على رخصة الإرشاد السياحي فور تخرجه من الكلية، ويجب على الطالب إتقان اللغة الأجنبية ولغة إنجليزية والهيروغليفية.

4- برنامج التسويق السياحي، ويدخل في اختصاصه البحوث الخاصة بالتسويق والمبيعات والاتجاهات التسويقية، وهو برنامج متخصص نوعي، ومتاح باللغتين العربية والإنجليزية، ويؤهل لسوق العمل في مجالات الدعاية والعلاقات العامة والإعلان والتسويق الإلكتروني.

مدة الدراسة بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة

وتبلغ مدة الدراسة في كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة 4 سنوات، والتخصص في الأقسام من السنة الأولى على حسب مجموع الثانوية العامة والمقابلة ودرجة اللغة الإنجليزية، ويقوم الطالب بإجراء تدريب صيفي كل عام عدا آخر سنة، ويتم تسليم تقارير التدريب للكلية في بداية العام الدراسي الجديد.

وأعلنت جامعة المنصورة عن فتح مكاتب التنسيق للمرحلة الأولى والتي تستمر على مدار 5 أيام داخل الجامعة، وتبدأ بعدها مباشرة المرحلة الثانية ويوجد 3 مراكز تنسيق المكتب الرئيس داخل مبنى الطلبة الجامعي وكلية الصيدلة وكلية التربية.