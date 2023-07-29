مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية يكشف سبب تزويد تايوان بأسلحة دفاعية

قال جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية، إن واشنطن تحرص على تقديم الدعم الممكن إلى جميع حلفائها في قارة آسيا، وفي مختلف أنحاء العالم، ومن بينها تايوان وأستراليا، في إطار التعاون الدفاعي مع مختلف الحلفاء.

الصين لديها سلوك هجومي

وأضاف «روبين»، في مداخلة عبر «سكايب» مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت، أن «الصين لديها سلوك هجومي عدواني في المنطقة»، معتبراً أنها «تريد أن تبتز تايوان، وتهدد دول آسيا»، وهي دول تتطلع لدعم عسكري، لذلك الولايات المتحدة تساعد تلك الدول.

وأوضح أن ما يحدث الآن، أنه لأول مرة الولايات المتحدة تزود تايوان بأنظمة الصواريخ، من أجل الدفاع عن نفسها كما فعلت ذلك مع أوكرانيا لتدافع عن نفسها ضد روسيا، لأن الصين تقدمت بالكثير من الأمور العدوانية ضد تايوان، والتي تهدد سيادتها، والكثيرون يتوقعون أن الصين تفعل بتايوان ما فعلته روسيا بأوكرانيا.

زيارة لن تثمر عن نتائج

وأشار إلى أن زيارة وزير خارجية أمريكا للصين لم تثمر عن أي نتائج، والصين غير مستعدة للتعاون، ورفضت كل العروض الأمريكية من أجل التهدئة، وتستمر في سعيها لبسط نفوذها على كل حلفاء الولايات المتحدة، لذا على الولايات المتحدة أن تسلم أسلحة دفاعية لحلفائها، حتى لا تتم عمليات عسكرية ضدهم.