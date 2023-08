حرائق هاواي الأمريكية تودي بحياة 80 مواطنا وتجبر السكان على الهروب للمحيط

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم، أنَّ حصيلة ضحايا حرائق هاواي الأمريكية وصلت إلى 80 ضحية، مما جعل حرائق الغابات هي وأصبحت أكثر الكوارث الطبيعية التي أهلكت الولاية، إذ تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة ما يقرب من 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960.

#Hawaiifire #MauiFires #maui “I want the world to know just how bad it got here”: Amateur photographer Kevin Foley captured this heartbreaking video showing the #Hawaii #wildfire raging throughout the night as it engulfed #Lahaina homes and vehicles. pic.twitter.com/MRzLYs9USy