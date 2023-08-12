حرائق هاواي الأمريكية تودي بحياة 80 مواطنا وتجبر السكان على الهروب للمحيط

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم، أنَّ حصيلة ضحايا حرائق هاواي الأمريكية وصلت إلى 80 ضحية، مما جعل حرائق الغابات هي وأصبحت أكثر الكوارث الطبيعية التي أهلكت الولاية، إذ تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة ما يقرب من 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960.

حرائق هاواي الأمريكية

#Hawaiifire #MauiFires #maui “I want the world to know just how bad it got here”: Amateur photographer Kevin Foley captured this heartbreaking video showing the #Hawaii #wildfire raging throughout the night as it engulfed #Lahaina homes and vehicles. pic.twitter.com/MRzLYs9USy — Suepin (@yzimng2) August 12, 2023

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنَّ حرائق هاواي الأمريكية بمثابة كارثة طبيعية لم تشهدها الولاية من قبل، مطالبًا بمساعدات فيدرالية من أجل إنقاذ الوضع في جزيرة ماوي، وتمويل أعمال الإغاثة والإنقاذ الفوري وجهود إعادة الإعمار بالجزيرة المتضررة من حرائق الغابات.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، عثر رجال الإغاثة على 36 جثة تحت الأنقاض جراء حرائق هاواي الأمريكية التي تسببت في وقوع أضرار جسيمة مادية وبشرية، إذ دمرت أكثر من 270 مبنى.

#HawaiiWildfire



IT LOOKS LIKE A WARZONE Heartbreaking video video emerged from the Hawaii wildfires in Lahaina, shows the aftermath damage of the wildfires.



At least 99 killed and more than 2467 structures damaged or destroyed.#Hawaiifires #Hawaii #Maui #MauiFires pic.twitter.com/b8ryqyxxbm — POLETICO (@Poletico_News) August 12, 2023

حرائق هاواي الأمريكية.. أكثر الكوارث الطبيعية إهلاكا للجزيرة

أجبرت حرائق هاواي الأمريكية، المواطنين على إلقاء أنفسهم في المحيط هروبا من ألسنة النيران، ووفقا لشبكة «سي إن إن»، تدهور الوضع بشكل سريع، إذ دمرت الرياح النشطة عدد كبير من أعمدة الكهرباء وانقطعت الاتصالات في مناطق من جزيرة ماوي، ما أدى إلى تعقيد مهمة إنقاذ المواطنين إلى حد كبير، تحديدا بعد خروج خدمة مكالمات الطوارئ 911 عن الخدمة.