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حرائق هاواي الأمريكية تودي بحياة 80 مواطنا وتجبر السكان على الهروب للمحيط

كتب:

سارة ثروت
03:23 م | السبت 12 أغسطس 2023
حرائق هاواي الأمريكية

حرائق هاواي الأمريكية

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم، أنَّ حصيلة ضحايا حرائق هاواي الأمريكية وصلت إلى 80 ضحية، مما جعل حرائق الغابات هي وأصبحت أكثر الكوارث الطبيعية التي أهلكت الولاية، إذ تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة ما يقرب من 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960. 

حرائق هاواي الأمريكية

وقال  الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنَّ حرائق هاواي الأمريكية بمثابة كارثة طبيعية لم تشهدها الولاية من قبل، مطالبًا بمساعدات فيدرالية من أجل إنقاذ الوضع في جزيرة ماوي، وتمويل أعمال الإغاثة والإنقاذ الفوري وجهود إعادة الإعمار بالجزيرة المتضررة من حرائق الغابات.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، عثر رجال الإغاثة على 36 جثة تحت الأنقاض جراء حرائق هاواي الأمريكية التي تسببت في وقوع أضرار جسيمة مادية وبشرية، إذ دمرت أكثر من 270 مبنى.

حرائق هاواي الأمريكية.. أكثر الكوارث الطبيعية إهلاكا للجزيرة

أجبرت حرائق هاواي الأمريكية، المواطنين على إلقاء أنفسهم في المحيط هروبا من ألسنة النيران، ووفقا لشبكة «سي إن إن»، تدهور الوضع  بشكل سريع، إذ دمرت الرياح النشطة عدد كبير من أعمدة الكهرباء وانقطعت الاتصالات في مناطق من جزيرة ماوي، ما أدى إلى تعقيد مهمة إنقاذ المواطنين إلى حد كبير، تحديدا بعد خروج خدمة مكالمات الطوارئ 911 عن الخدمة.

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بقلم سارة ثروت