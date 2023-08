بايدن يعلن حالة الطوارئ في هاواي.. عاصفة نارية تقتل 80 شخصاً

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، حالة الطوارئ في هاواي، بسبب الكارثة الكبيرة التى تتعرض لها الولاية حالياً، والتي تتمثل في عاصفة نارية غير مسبوقة، أدت إلى سقوط 80 قتيلاً على الأقل، حتى الآن، وتفحم مساحات واسعة من الأراضي، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض قبل قليل.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس بايدن أعلن حالة الطوارئ في هاواي نتيجة الكارثة الكبير في الولاية، حيث أمر المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الإنعاش الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات، التي بدأت في 8 أغسطس، ومازالت مستمرة حتى الآن.

ويتيح إجراء الرئيس التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعة ماوي، أكثر المناطق المتضررة في ولاية هاواي.

Before and after images show the scale of the damage in Lahaina, a historic town on Maui's western coast that was ravaged by the deadliest wildfires in Hawaii’s history this week. Recovery is expected to take years, authorities said. https://t.co/c7TkkrhZqi pic.twitter.com/V5GqkrJvI7