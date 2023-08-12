بايدن يعلن حالة الطوارئ في هاواي.. عاصفة نارية تقتل 80 شخصاً

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، حالة الطوارئ في هاواي، بسبب الكارثة الكبيرة التى تتعرض لها الولاية حالياً، والتي تتمثل في عاصفة نارية غير مسبوقة، أدت إلى سقوط 80 قتيلاً على الأقل، حتى الآن، وتفحم مساحات واسعة من الأراضي، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض قبل قليل.

سبب إعلان بايدن حالة الطوارئ في هاواي

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس بايدن أعلن حالة الطوارئ في هاواي نتيجة الكارثة الكبير في الولاية، حيث أمر المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الإنعاش الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات، التي بدأت في 8 أغسطس، ومازالت مستمرة حتى الآن.

ويتيح إجراء الرئيس التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعة ماوي، أكثر المناطق المتضررة في ولاية هاواي.

Before and after images show the scale of the damage in Lahaina, a historic town on Maui's western coast that was ravaged by the deadliest wildfires in Hawaii’s history this week. Recovery is expected to take years, authorities said. https://t.co/c7TkkrhZqi pic.twitter.com/V5GqkrJvI7 — The New York Times (@nytimes) August 11, 2023

توفير التمويل الفيدرالي للمناطق المنكوبة

ويمكن أن تشمل المساعدات منحاً للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل، وقروضاً منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

ويتوفر التمويل الفيدرالي أيضاً للحكومات المحلية المؤهلة والولاية وبعض المنظمات الخاصة غير الربحية، على أساس تقاسم التكاليف لإزالة الحطام وتدابير الحماية في حالات الطوارئ في مقاطعة ماوي، والمساعدة في تدابير الحماية الطارئة لولاية هاواي.

كما يتوفر التمويل الفيدرالي على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.

استمرار تقييم الخسائر في المناطق المتضررة

من جانب آخر، تم تعيين مسؤول التنسيق الفيدرالي، ماونا نجويرا، لتنسيق عمليات الإنعاش الفيدرالية في المناطق المتضررة، حيث لا تزال تقييمات الأضرار مستمرة، ويمكن تحديد أشكال إضافية للمساعدة بعد إنجاز التقييمات بالكامل.

ويمكن للمقيمين وأصحاب الأعمال، الذين تكبدوا خسائر في المناطق المحددة، البدء في التقدم بطلب للحصول على المساعدة من هنـــــــــا، أو عن طريق الاتصال 800-621- (3362).

هاواي وجهة سياحية مفضلة للملايين الأشخاص

وتُعد منطقة «لاهاينا»، الموجودة في ولاية هاواي، وجهة سياحية مفضلة لملايين الأشخاص، الذين يزورون جزيرة ماوي كل عام.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن حوالي 1900 مبنى قد تضرر أو دمر بشكل واضح بسبب الحريق، كما لحقت أضرار جسيمة بالعديد من المحلات التجارية في شارع «فرونت ستريت»، الذي يمتد على طول الشاطئ.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن الأضرار تقدر بمليارات الدولارات، لكن بفقدان مئات المنازل والآثار التي لا يمكن تعويضها، يخشى العديد من المواطنين أنه لن يكون بالإمكان إعادة بناء المدينة بالكامل مرة أخرى.

وتسببت حرائق الغابات فى مصرع 80 شخصاً على الأقل، ما يجعل الكارثة التي تضرب الجزر الأكثر فتكاً، منذ أن أصبحت ولاية أمريكية.