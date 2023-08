وسائل إعلام روسية: أوكرانيا قصفت 3 مناطق في دونيتسك بـ34 قذيفة خلال ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، في الفترة من 5:35 إلى 6:26، 34 قذيفة من عياري 15، و155 ملم، على «دونيتسك» و«جورلوفكا» و«أوزريانوفكا» في «مقاطعة دونيتسك»، وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوتسي» الروسية، إنَّ 6 منها قذائف عنقودية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قصفت القوات الأوكرانية، 7 قذائف من عيار 155 ملم، على «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد، وفقا لما ذكرته لوسائل إعلام روسية.

من جانبها، وضعت قوات «حرس الحدود» الأوكرانية لافتة جديدة على «جزيرة الأفعى» الواقعة في «البحر الأسود» بالقرب من السواحل الشرقية لكلا من أوكرانيا ورومانيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأظهر مقطع فيديو، نشره قائد قوات «حرس الحدود» الأوكراني، سيرهي دينيكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رجل بالزي العسكري أمام عامود مطلي بألوان علم بلاده «الأزرق والأصفر»، وقال الرجل، إنَّه سيتمّ تثبيت اللافتة الحدودية التالية في «شبه جزيرة القرم» بعد إعادة السيطرة عليها من القوات الأوكرانية.

