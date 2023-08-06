قصف أوكراني على «مقاطعة دونيتسك» بـ20 قذيفة من عيار 155 ملليمترا

قصفت القوات الأوكرانية، من جديد، مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، باستخدام 20 قذيفة من عيار 155 ملليمترا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، صباح اليوم.

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت «دونيتسك»، 60 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 230 ذخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وشن~ت القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 ضربة صاروخية، فيما دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكراني، 12 صاروخا من طراز «كاليبر».

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية،عبر حسابها على فيس بوك، إلى شن القوات الروسية، 62 غارة جوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

زيلينسكي: روسيا أطلقت «كينجال» و«كاليبر» على أوكرانيا

وفي وقت سابق، طال قصف صاروخي روسي استهدف، مساء أمس، مباني شركة تصنيع الطائرات الأوكرانية «موتور سيش» ومنطقة «خميلنيتسكي» غرب البلاد، وفقا لما ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح زيلينسكي، أنّ روسيا أطلقت «صواريخ كينجال» الفرط صوتية و«صواريخ كاليبر»، مشيرا إلى إسقاط بعضها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.