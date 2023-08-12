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قصف أوكراني على دونيتسك 37 مرة خلال يوم

كتب:

حسن رمضان
01:58 ص | السبت 12 أغسطس 2023
آثار قصف أوكراني على دونيتسك-صورة أرشيفية

آثار قصف أوكراني على دونيتسك-صورة أرشيفية

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، 37 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام  118 نوعًا مختلفًا من الذخيرة، بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن  إصابة 3 مدنيين بجروح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال نائب رئيس مجلس «الاتحاد الروسي»، كونستانتين كوساتشيف، عبر «تليجرام»، إن طلب أوكرانيا لاستسلام «موسكو» تأكيد على عدم استعداد «كييف» لمحادثات السلام.

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