قصف أوكراني على دونيتسك.. 154 ذخيرة من عيارات مختلفة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك» الواقعة جنوب شرق البلاد 46 مرة، باستخدام 154 ذخيرة مختلفة من عيارات مختلفة بينها 152، و155 ملم وقذائف هاون من عيار 120 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأمس السبت، أسفر قصف أوكراني بالمدفعية، على مدينة دونيتسك جنوب شرق البلاد، عن مقتل شخص واحد، وإصابة 6 آخرين، بينهم طفلة «12 عاما»، وتدمير مبنى سكني.

إطلاق 50 قذيفة على «حي بتروفسكي»

وكانت سلطات «مقاطعة دونيتسك»، أعلنت في وقت سابق، إطلاق نحو50 قذيفة من عيار 155 ملم من جانب القوات الأوكرانية، على حي بتروفسكي بـ«المقاطعة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال القائم بأعمال رئيس «مقاطعة دونيتسك»، دينيس بوشيلين، إن «دونيتسك» تعرضت لقصف مكثف من الجانب الاوكراني باستخدام القذائف العنقودية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، في وقت سابق، صاروخين أوكرانيين من طراز «سو 200» المضاد للطائرات فوق «جسر القرم»، دون وقوع أضرار بالجسر، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.