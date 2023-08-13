«الشباب والرياضة» تعلن عن يوم توظيفي غدًا.. مطلوب جميع المؤهلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات والمقرر غدا الاثنين.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، على صفحتها على موقع «فيس بوك»، ان التقدم للوظائف متاح غدا الإثنين من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الرابعة مساء، مشيرة إلى أن الوظائف المطلوبة تتمثل التالي:

- مديرين فروع.

- مدير أغذية طازجة.

- مشرف أغذية جافة.

- مشرف كاشير.

- كاشير6.

- موظفFMC. م.

- محضر طلبات.

- منسق ممرات.

- بائع عطارة.

- بائع خضار وفاكهة.

- بائع لحوم «أفرنجي».

-بائع بقالة.

- موظف.

-موظف نظافة.

- «سائق فيسبا خاصة ويشترط امتلاكه فيسبا».

- مشرف تبريد وتكييف.

- فني تبريد وتكييف.

أماكن العمل

وأوضحت الوزارة، أن أماكن العمل في «قباء والنزهة والزيتون وحدائق القبة ومدينة نصر والمقطم والتجمع والهرم وفيصل وحدائق الأهرام وأكتوبر ومدينة الفردوس والمهندسين والدقي والفسطاط والمعادي».

مميزات العمل

تأمين طبي عائلي -فرص ترقية للمتميزين- دورات تدريبية.

شروط التقديم

مطلوب جميع مؤهلات، سواء من لديهم خبرة أو بدون، ويشترط موقف واضح من التجنيد.