وظائف حكومية شاغرة يمكن التقدم لها خلال الأيام المقبلة.. اعرف الشروط

كشف الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، عن توافر فرص عمل يمكن التقديم عليها لمن يتوافر بهم الشروط المطلوبة في الإعلانات، من بينها جامعة القاهرة التي أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة طبيب مقيم بمستشفى طب الأسنان التعليمي.

وينتهي التقديم على وظيفة طبيب مقيم في جامعة القاهرة يوم 14 أغسطس، وفقا لما ذكرته بوابة الوظائف الحكومية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

وظائف حكومية

ويجب توافر بعض الشروط في المتقدمين لشغل وظيفة طبيب مقيم في مستشفى طب الأسنان التعليمي، وهي كما يلي:

1- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في طب الأسنان بتقدير امتياز أو جيد جدا أو جيد.

2- قضاء سنة الامتياز كاملة وأن لا يكون قد مضى عليه أكثـر من سنتين من تاريخ انتهاء سنة الامتياز.

3 - لا يعتبر التعيين في وظيفة طبيب مقيم مؤهلا بذاته للتعيين في وظائف معاوني هيئة التدريس.

المستندات المطلوبة

شهادة التخرج (أصل + صورة)

شهادة الامتياز (أصل + صورة)

شهادة الميلاد بالحاسب الآلي

تصريح مزولة المهنة

الموقف من التجنيد

موافقة جهة العمل

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

كيفية التقديم على الوظائف

تقدم الطلبات باليد باسم الأستاذ الدكتور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى – جامعة القاهرة إلى إدارة شؤون الأطباء بمستشفى طب الأسنان التعليمي – جامعة القاهرة الدور الثالث شارع السرايا نهاية كوبري الجامعة.

كما كشفت بوابة الوظائف عن توافر وظيفة معيد بكلية الحقوق – جامعة بنها، ويمكن التقديم عليها حتى نهاية أغسطس بعد توافر بعض الشروط وهي:

أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الشريعة والقانون من إحدى كليات الشريعة والقانون (شعبة الشريعة والقانون).

أن يكون مستوفياً لشروط التعيين في وظيفة معيد طبقاً للقانون رقم (49) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.

المستندات المطلوبة:

أصول الشهادات الحاصل عليها المتقدم.

أصل شهادة الميلاد.

شهادة التجنيد أو الإعفاء منها للذكور.

موافقة جهة العمل أو إقرار بعدم العمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

عدد (6) صور شخصية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي.