كيفية استخراج توكيل رسمي شامل إلكترونيا.. اعرف الخطوات

تتيح منصة مصر الرقمية تقديم الكثير من الخدمات التي يحتاج اليها المواطنين إلكترونيًا من المنزل دون الحاجة الى الوقوف في المصالح الحكومية، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات استخراج توكيل رسمي شامل

ومن بين تلك الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا للمواطنين، تلك الخدمات المتعلقة بالتوثيق ومن بينها استخراج توكيل رسمي شامل إلكترونيًا، وخلال التقرير التالي ترصد «الوطن» خطوات استخراج توكيل رسمي شامل من منصة مصر الرقمية.

وتتمثل الخطوة الأولى لاستخراج توكيل رسمي شامل من منصة مصر الرقمية من خلال الدخول على موقع مصر الرقمية من خلال الرابط، وبعد ذلك تضغط على أيقونة تصفح الخدمات الموجودة في الشريط العلوى بالموقع.

وبعدها ستظهر لك قائمة الخدمات، تضغط على أيقونة التوثيق وتقوم بالضغط بعدها على أيقونة توكيل رسمي شامل، وإدخال بعض البيانات اللازمة، وبعدها تسدد رسوم الخدمة، واستلام التوكيل في الموعد والعنوان المحدد.