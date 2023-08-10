7 خدمات مهمة للأحوال المدنية من موقع مصر الرقمية.. تعرف عليها

تتيح منصة مصر الرقمية تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين، ومن أهم تلك الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية، حيث يمكنك الدخول على منصة مصر الرقمية وإتباع عدد من الخطوات المبسطة والتى تنتهى بالحصول على الخدمة، ويأتي ذلك في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.

أهم خدمات الأحوال المدنية

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أهم الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية والتي تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا.

وتلك الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية هي بدل تالف بطاقة الرقم القومي، بدل فاقد بطاقة رقم قومي، شهادة الميلاد، إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار قسيمة طلاق مميكنة مطبوعة مسبقًا، إصدار شهادة ميلاد ممكينة لأول مرة.

وللحصول على أي من تلك الخدمات، يمكنك إتباع خطوات مبسطة تبدأ أولى تلك الخطوات من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوى بالموقع، لتظهر لك قائمة الخدمات، وتقوم بالضغط على أيقونة «الأحوال المدنية»، واختيار الخدمة، وبعدها تقوم بإدخال بعض البيانات اللازمة، وسداد رسوم الخدمة، وفي الخطوة الأخيرة تقوم باستلام الوثيقة في الموعد والمكان المحدد.