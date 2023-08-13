122 مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في دور العرض

حقق فيلم بيت الروبي بطولة الفنانين كريم عبد العزيز، ومحمود كريم عبد العزيز بدور العرض، إيرادات أمس بلغت نحو 146 ألف جنيه.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم بيت الروبي حقق إجمالي إيرادات ما يقرب من 122 مليون جنيه، ويعتبر أعلى فيلم في تاريخ السينما المصرية.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة كريم عبد العزيز بزوجته نور اللبنانية، ودور السوشيال ميديا في حياتهما وتأثيرها على علاقتهما بشكل ملحوظ.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.