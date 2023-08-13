شيماء البرديني: توطين صناعة النقل الجماعي إنجاز لحماية المنظومة من الأخطاء الفردية

قالت شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ العالم الآن يتجه لوسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الحرارية وانبعاثات الغاز، موضحة أنَّ الجميع يطالب بالتخلي عن السيارات الخاصة والتوجه لدعم النقل الجماعي.

شيماء البرديني: توطين النقل الجماعي يوفر عملة صعبة وفرص عمل

وأشارت «البرديني»، في حديثها مع الإعلاميتين آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «DMC»، إلى أنَّ مصر لها تجربة مميزة في تطوير وسائل النقل الجماعي، إذ تجاوزت مرحلة التطوير الذي تمّ من خلال الصيانة والتحديث على مدار السنوات السابقة، موضحة أنَّ الدولة الآن تتجه لتوطين صناعة وسائل النقل الجماعية، خاصة أنَّ السكة الحديد عانت من الإهمال طوال السنوات الماضية بسبب عدم تصنيع قطع الغيار داخل مصر.

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، أنَّ صناعة السيارات لها أساس بمصر ولكنها أُهملت، مشيرة إلى أنَّ وزير النقل قد صرح بأنّ مصر قريبًا لن تستورد عربات للسكة الحديد أو أتوبيسات، وذلك نتيجة بدء التصنيع في مصر عبر شراكة مهمة وحيوية مع الإنتاج الحربي وهيئة التصنيع، وهو ما يضمن التحديث والصيانة الدورية، ويضمن أيضًا وجود منظومة غير متوقفة أو مرتبطة بمسؤول قد يقصر في أداء عمله.

شيماء البرديني: توطين صناعة النقل الجماعي هو أكبر من كلمة «إنجاز»

وأكّدت رئيس التحرير التنفيذي لـ جريدة الوطن أنَّ توطين الصناعة هو المرحلة الأهم الآن، خاصة أنَّ التطوير كان يحدث على مدار السنوات السابقة، فكنا نرى احتفاءً بالسيارات الجديدة وعربات القطارات التي تمّ تحديثها، مشيرة إلى أنَّ توطين الصناعة يوفر فرص العمل ويُمكّن الدولة اقتصاديًا ويوفر العملة الصعبة التي يتمّ الاستيراد من خلالها، وسيكون توطين الصناعة مصدرًا للعملة الصعبة بعد تصدير المنتج المصري، مبينة أنَّ ما يحدث في توطين صناعة النقل الجماعي هو أكبر من كلمة «إنجاز».