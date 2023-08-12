شيماء البرديني: الشباب والمرأة عانوا من التهميش قبل تولي الرئيس السيسي

قالت شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن الشباب والمرأة عانوا على مدار الأعوام الماضية من التهميش وعدم الشعور بقيمتهم ومكانتهم، مشيرة إلى أنه منذ 7 سنوات وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدث تمكين للمرأة والشباب، متابعة: «التمكين لا يقتصر على تعيين شباب كمحافظين أو وزراء أو شغل النساء مناصب عليا فقط».

شيماء البرديني: أصبحنا نقف على أرض صلبة من الفرص

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن تمكين كل من الشباب والفتيات جاء من خلال التدريب والتأهيل والدعم، مشيرة إلى أن الدولة أصبح لديها إيمان بأنه من حق الجميع الوصول لما يحلم به طالما توافرت لديه إمكانيات، متابعة: «أصبحنا نقف على أرض صلبة من الفرص».

استفادة السيدات من التكمين

وتابعت أنها من السيدات التي استفادت من تمكين المرأة، إذ تعد أول سيدة تشغل منصب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة خاصة، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من القيادات النسائية في أماكن أخرى، كالكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ، والمميز في تلك القيادات أنها قيادات شابة أيضاً، مؤكدة: «وصلنا إلى ذلك بعرق وجهد كبيرين، وأيضا بالإيمان بكون المرأة تستطيع القيادة وخوض كل التحديات عندما تتولى زمام الأمور».

وأكدت: «أتشرف بكوني إحدى خريجات الأكاديمية الوطنية للتدريب في أحد برامجها التدربيبة للإعلاميين خلال الفترة الأخيرة، والتمكين عبارة عن إتاحة فرصة»، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من النواب والمحافظين والقيادات شباب وسيدات.