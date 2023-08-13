هتخرج فين النهاردة.. 3 حفلات وBarbie والبطة الصفرا بالسينمات

البحث عن حفلات غنائية وعروض مسرحية واحدة من الأماكن التي يمكن الاستمتاع بها أثناء خروجات الأصدقاء خلال فترة المساء إلا أن البحث عن مواعيد وأماكن الحفلات قد يصعب على البعض الحصول عليه.

في هذا الإطار واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، تقدم مجموعة من الفعاليات يمكنك حضورها اليوم الأحد.

- حفل كلاسيكيات بساقية الصاوي بالزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء بسعر يبدأ من 80 جنيها.

- حفل فصل الغناء العربي لكورال تنمية مواهب أوبرا دمنهور والإسكندرية في تمام الثامنة مساء.

حفل العلاج الكوميدي

- حفل العلاج الكوميدي في روم نيو كايرو التجمع في تمام الساعة التاسعة مساء، بسعر يبدأ من 200 جنيه.

- مشاهدة فيلم Barbie ويعرض في الكثير من السينمات المصرية منها سينما جلاكسي المعادي، سينما بريمير أمريكانا، سينما جالكسي المنيل، سينما صن سيتي، سينما زاوية، سينما الزمالك.

فيلم البطة الصفرا

- مشاهدة فيلم البطة الصفرا الذي يعرض في سينما صن سيتي، سينما بريمير أمريكانا، سينما جالكسي المنيل، سينما كايرو مول، سينما سيتي ستارز، وسينما داون تاون.

- مشاهدة فيلم Gran Turismo وتدور أحداثه في إطار من الدراما والحركة، يتناول العمل القصة الحقيقية للاعب محترف بلعبة (Gran Turismo)، الذي استطاع الفوز بالعديد من المسابقات الخاصة بها حتى صار سائق سيارات سباق محترف بالواقع، والذي يعرض في سينمات صن سيتي، أركان، سيتي ستارز، كايرو فيستفال، فوكس سيتي سنتر ألماظة، جلاكسى سينبلكس مول العرب، وفوكس مول مصر.