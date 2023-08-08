أسعار حفلة فرقة جدل الأردنية في ساقية الصاوي

تستعد فرقة جدل الأردنية لإحياء حفل غنائي كبير الليلة، في ساقية الصاوي بحي الزمالك، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور.

تذاكر حفل جدل بساقية الصاوي

وطرح الموقع الإلكتروني لساقية الصاوي، تذاكر حفل جدل، التي جاءت على فئة واحدة بـ350 جنيها، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، وينتهي الساعة العاشرة مساء.

وحرصت فرقة جدل على الترويج للحفلة، عن طريق نشر بوستر الحفل عبر حسابها على فيس بوك، معلقين: «صباح الخير قاهرة، جاهزين اليوم؟ جدل X الساقية».

وكانت الفرقة قد أعلنت وصولها إلى مصر، لإحياء الحفل بساقية الصاوي، عن طريق نشر صورة بمطار القاهرة، وعلقوا عليها: «مرحبا مصر جدل في القاهرة، الساقية الثلاثاء 8/8 جدل X الساقية 8 أغسطس 2023الاسكندرية، مكتبة الاسكندرية، الخميس 10-8 حفل موسيقي : جدل».