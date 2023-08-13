الصين تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الطينية

أعلنت الإذاعة الرسمية الصينية، أن عدد ضحايا الانهيارات الطينية التي وقعت في إقليم شنشي بشمال غرب الصين، الجمعة الماضي، ارتفع إلى أربعة وفيات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

كان التلفزيون المركزي الصيني «سي.سي.تي.في» ذكر في وقت سابق، أن الانهيارات الطينية التي شهدتها مدينة شيان في أعقاب هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلفت 18 شخصًا بين قتيل ومفقود مع وقوع إصابتين مؤكدتين.

81 شخصًا و11 مركبة في أعمال الإنقاذ

وجاء في تقرير الإذاعة الرسمية، أن أعمال الإنقاذ جارية بمشاركة 81 شخصًا و11 مركبة في الموقع، وتعرضت مدن وبلدات في أنحاء شمال الصين لهطول أمطار غزيرة وفيضانات في الأسابيع الأخيرة؛ مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا، بالإضافة إلى أضرار جسيمة بعد أن وصل الإعصار دوكسوري إلى اليابسة في البلاد في 28 يوليو.