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تأهب في الصين لمواجهة الفيضانات وانهيارات طينية تحاصر السكان (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
07:34 م | السبت 12 أغسطس 2023
فيضانات الصين

فيضانات الصين

أصدرت مدينة داليان الساحلية، في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين، اليوم السبت، إنذاراً باللون الأحمر، بشأن الفيضانات والسيول الجبلية، التي تضرب المنطقة، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار الصيني، حيث من المتوقع أن تضرب المدينة عواصف قوية، مع توقعات بجريان السيول في بعض المناطق، وفقاً لسلطات المياه بالمدينة.

وأشار مركز الأرصاد الجوية في مدينة داليان إلى أنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على المدينة، اعتباراً من مساء اليوم السبت، حتى مساء غداً الأحد، مع توقع أن تصل شدة الأمطار إلى ما يتراوح بين 250 و350 ملليمتراً، خاصةً في بعض المناطق الجبلية.

فيضانات الصين تتسبب بانهيارات طينية

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الفيضانات تسببت في حدوث انهيارات طينية في مدينة شيان، شمال غرب الصين، أسفرت عن مصرع شخصين على الأقل حتى الآن، وفقدان 16 آخرين.

وتأتي هذه الخسائر بعد هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي دمرت أجزاء كثيرة من الصين، بالإضافة إلى الأحوال الجوية القاسية، في أعقاب إعصار «دوكسوري»، الذي وصل إلى اليابسة في مقاطعة فوجيان الجنوبية، قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وذكرت قناة «سي سي تي في» أن مياه الفيضانات جرفت منزلين في إحدى القرى التابعة لمدينة شيان، وتضررت البنية التحتية مثل الطرق والجسور ومنشآت إمدادات الطاقة، وجرى إرسال فرق البحث والإنقاذ وعناصر تعزيز إلى المنطقة، ولفتت إلى أن جبال تشينلينج، في شيان، تواجه ظروفاً مناخية قاسية، مما يهدد تآكل التربة، وربما المزيد من الانهيارات الطينية.

توقف حركة القطارات ومحاصرة المواطنين

وبحسب وكالة أنباء «رويترز»، فإن حركة القطارات توقفت في العاصمة بكين، وفي مدينة هاربين الشمالية الشرقية، صباح اليوم السبت، بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة والرياح العاتية، التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، اليوم السبت، إن فيضانات مفاجئة اجتاحت منطقة منغوليا الداخلية، ذاتية الحكم، مما أدى إلى محاصرة عدد كبير من الأشخاص، الذين تقطعت بهم السبل.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أجبرت الفيضانات عدداً كبيراً من السكان، في مدينة ناننينج، في جنوب غرب قوانجشي، على قيادة المركبات والدراجات النارية عبر الطرق التي تغمرها المياه، فيما عملت السلطات المحلية على دعم فرق الصرف على بعض الطرق، كما أرسلت المدينة ما يقرب من 3900 شرطي للمساعدة.

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