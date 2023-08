تأهب في الصين لمواجهة الفيضانات وانهيارات طينية تحاصر السكان (فيديو)

أصدرت مدينة داليان الساحلية، في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين، اليوم السبت، إنذاراً باللون الأحمر، بشأن الفيضانات والسيول الجبلية، التي تضرب المنطقة، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار الصيني، حيث من المتوقع أن تضرب المدينة عواصف قوية، مع توقعات بجريان السيول في بعض المناطق، وفقاً لسلطات المياه بالمدينة.

وأشار مركز الأرصاد الجوية في مدينة داليان إلى أنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على المدينة، اعتباراً من مساء اليوم السبت، حتى مساء غداً الأحد، مع توقع أن تصل شدة الأمطار إلى ما يتراوح بين 250 و350 ملليمتراً، خاصةً في بعض المناطق الجبلية.

August 11, somewhere in Harbin, #Heilongjiang, #China, villagers eating and living on the mountain as their village down the mountain is all flooded.#Flood #CCP #CCPChina pic.twitter.com/qrgU2UjTEQ