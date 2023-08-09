ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 33 قتيلا.. والسلطات تتأهب (فيديو)

غمرت فيضانات الصين بعض المباني التحتية والمنشآت الحكومية، وأعلنت السلطات مصرع 33 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء السيول التي أعقبت هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة الصينية بكين.

وأوضحت السلطات أن فيضانات الصين تسببت في مقتل 33 شخصا، وهو أعلى رقم جرى تسجيله في البلاد جراء السيول التي اجتاحت البلاد، إذ أنه يقترب من ثلاثة أضعاف الرقم الذي أعلنت عنه الصين الثلاثاء الماضي.

CHINA: The regime has decided to flood localities near Beijing to prevent water from invading the capital.



Over 850,000 people in the Hebei province have been ordered to leave their homes immediately. pic.twitter.com/gEBxBHC7xP — ビットコイン ????⩜ (@DogeXbt) August 9, 2023

وأعرب نائب عمدة العاصمة الصينية بكين، شيا لينماو، تعازيه لأسر ضحايا فيضانات الصين، قائلا: «أود أن أعبر عن أعمق التعازي لمن لقوا مصرعهم جراء تلك الفيضانات العنيفة»، وأعلنت الأرصاد الجوية الصينية استمرار هطول الأمطار في شمال شرق الصين حتى 12 أغسطس الجاري، حيث يؤثر إعصار خانون بشكل كبير على المنطقة.

حالة التأهب القصوى بسبب فيضانات الصين

وفي السياق ذاته، رفعت مناطق عدة في شمال شرق البلاد مستوى الاستجابة الطارئة جراء فيضانات الصين، وأصدرت الأرصاد الجوية، عن رفع حالة التأهب القصوى بالبلاد، وصدرت تحذيرات بشأن المخاطر التي تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، حيث تواجه بعض المناطق تحديات كبيرة ناجمة عن الفيضانات المكثفة التي عرّضت حياة المواطنين و المباني والأراضي الزراعية للخطر.

استمرار هطول الأمطار في شمال شرق الصين

أعلنت مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية إنذارين باللون الأصفر لاحتمال تدفق فيضانات الصين بشكل مفاجئ وحدوث كوارث جيولوجية، حيث سجل نهر سونجواجيانج أول فيضان في 2023 بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وفقا لما ذكرت مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة.

وتسببت هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار الذي ضرب البلاد في ارتفاع منسوب مياه عشرات الأنهار في مقاطعة هيلونغجيانغ فوق علامات التحذير.