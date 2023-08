ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 33 قتيلا.. والسلطات تتأهب (فيديو)

غمرت فيضانات الصين بعض المباني التحتية والمنشآت الحكومية، وأعلنت السلطات مصرع 33 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء السيول التي أعقبت هطول الأمطار الغزيرة في العاصمة الصينية بكين.

وأوضحت السلطات أن فيضانات الصين تسببت في مقتل 33 شخصا، وهو أعلى رقم جرى تسجيله في البلاد جراء السيول التي اجتاحت البلاد، إذ أنه يقترب من ثلاثة أضعاف الرقم الذي أعلنت عنه الصين الثلاثاء الماضي.

CHINA: The regime has decided to flood localities near Beijing to prevent water from invading the capital.



Over 850,000 people in the Hebei province have been ordered to leave their homes immediately. pic.twitter.com/gEBxBHC7xP