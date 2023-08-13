طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة وهدوء أمواج البحر

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، اعتدالا في درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية حيث انخفضت الحرارة بمعدل درجتين، لتسجل 30 درجة مئوية مع اعتدال نسبي في ارتفاع الأمواج، ما يجعله طقسا مميزا للذهاب إلى البحر والتمتع بالجو المميز.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم معتدل، مع ميل إلى الحرارة ظهرا، ثم يعود إلى الانخفاض التدريجي ليلا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم معتدل من حيث درجات الحرارة، ويكون أفضل عند الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية للاستمتاع.

كما يساعد على تحسن طقس الإسكندرية اليوم، سرعة الرياح التي تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة، ما يعمل على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ظهرا.

معدل ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم أيضا بحالة البحر، وتتباين أيضا ما بين معتدلة إلى متوسطة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، وهو المعدل الأقل من أمس وأمس الأول ما يعني تحسن حالة الطقس.