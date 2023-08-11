«الأرصاد» تحذر زوار الإسكندرية من طقس اليوم: «غير مناسب للتنزه»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس في فترة النهار اليوم، سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، لافتةً إلى أنه سيكون شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية بجنوب سيناء وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، لكنه أقل حدة من الأيام الماضية.

الطقس في فترة الليل

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة حمدين: «في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سيحدث انخفاضًا في درجات الحرارة ونشعر به في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، بحيث تكون الأجواء معتدلة الحرارة على معظم الأنحاء في شمال البلاد وشمال الصعيد، كما يبدأ نشاط للرياح في معظم المحافظات بعد فترة المساء، حيث يساعد بشكل كبير على عدم إحساسنا بنسب الرطوبة في فترة الليل، ونشعر بنسمات الهواء اللطيفة».

نشاط الرياح سيؤدي إلى ارتفاع أمواج

وتابعت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ نشاط الرياح اليوم، سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط مثل العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، إذ ستتراوح سرعات الرياح بين 40 و50 كم، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع في الأمواج بين 2 و2.5 متر، وبالتالي يجب أن يحذر المصطافين لأنّ البحر لن يكون مناسبًا لأعمال التنزه، لكن لا مشكلة من أعمال الصيد والملاحة البحرية.