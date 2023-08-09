«الأرصاد» تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا.. اعتدال في درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية غدا، اعتدالا في درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث انخفضت درجات الحرارة بمعدل درجتين لتسجل 31 درجة مئوية مع توسط واضطراب في ارتفاع الأمواج ما يجعله طقسا مميزا للذهاب إلى البحر والتمتع بالجو المميز، مع الأخذ في الاعتبار لون الرايات المرفوعة على شواطئ الإسكندرية.

حالة طقس الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا معتدل، مع ميل إلى الحرارة ظهرا ثم يعود إلى انخفاض تدريجي ليلا.

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة.

شدة رياح مع طقس الإسكندرية غدا

ويساعد على تحسن طقس الإسكندرية اليوم سرعة الرياح التي تتراوح من 30 إلى 50كيلو متر في الساعة، وهي التي تلطف نسبيا من ارتفاع درجات الحرارة ظهرا.

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين معتدلة إلى مضطربة في ظل ارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، مع رفع الرايات الحمراء على عدد كبير من شواطئ الإسكندرية، لذا يجب على المصطافين سؤال رجال الإنقاذ عن حالة البحر قبل النزول إليه.