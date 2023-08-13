إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قصر الباسل، بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت وسقط ركابها أرضًا مما أحدث إصاباتهم.

انقلاب سيارة ووجود مصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق إطسا، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 سيدات وهم: هيام محمد علي، 47 سنة، سحر حافظ حميدة، 42 سنة، سهام فتحي صادق، 32 سنة، أحمد علي الصاوي، 52 سنة، مصطفى محمد علي، 53 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.