إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

أصيب شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما إلى حادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بعد مدخل هوارة بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بصورة جزئية فيما هرع المارة لمساعدتهما لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة أمام مدخل هوارة على طريق القاهرة أسيوط الغربي، ما أسفر عن إصابة شخصين تراوحت إصاباتهما بين بسيطة ومتوسطة، وهما رمضان شعبان رزق، 40 سنة، وشقيقه رضا شعبان رزق، 35 عامًا.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل مصابي حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.