هيئة الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تحسنا في الأحوال الجوية في محافظات الجمهورية كافة منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث انخفضت درجات الحرارة وأصبحت أقل من المعدلات الطبيعة لها في مثل هذا الوقت من العام بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

المنخفض الجوي يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أن المنخفض الجوي يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، خاصة في فترات الصباح، حيث تحجب جزءا من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض درجات الحرارة.

نشعر بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن معظم مصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وبالتالي، فإن هذه الكتل منخفضة في درجات حرارتها، ومن ثم، فإننا نشعر بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية، لافتةً إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة مئوية في الظل، أما المحسوسة فهي 35 درجة مئوية، وهو ما يعبر عن تحسن كبير في الأحوال الجوية.