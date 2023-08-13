«الأرصاد»: طقس غائم على شمال البلاد والقاهرة الكبرى مع انخفاض الرطوبة

أكّدت الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس المعتدل اليوم على جميع انحاء الجمهورية، إذ أنَّ الطقس غائم على شمال البلاد والسواحل الغربية والقاهرة الكبرى، ومنطقة مصر الوسطي، عدا شمال وجنوب الصعيد حيث يسود طقس مشمس خلال ساعات النهار.

نشاط للرياح

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى انخفاض نسب الرطوبة على جميع أنحاء الجمهورية، نظرًا لاستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تعمل على تشتيت وتقليل نسب الرطوبة، إذ تسود أجواء معتدلة من السواحل الشمالية وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وأكّدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم، لتصل إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، بسبب استمرار تأثير منخفض العروض الوسطى القادمة على البحر المتوسط.

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 34 25.

بنها 33 24.

دمنهور 33 24.

وادي النطرون 34 23.

كفر الشيخ 32 24.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 30 25.

الإسماعيلية 34 23.

السويس 33 24.

العريش 30 24.

رفح 30 24.

رأس سدر 40 25.

نخل 38 20.

كاترين 33 17.

الطور 36 26.

طابا 36 25.

العلمين الجديدة 30 23.

مطروح 32 23.

السلوم 32 24.

سيوة 36 23.

رأس غارب 37 28.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 38 29.

شلاتين 40 28.

حلايب 37 30.

أبو رماد 38 30.

رأس حدربة 37 28.

الفيوم 36 24.